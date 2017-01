Team Trump vraagt informatie op rond de bouw van een muur

Het overgangsteam van president-elect Donald Trump heeft vorige maand het Department of Homeland Security (DHS of Departement Binnenlandse Veiligheid) gevraagd alle middelen op te lijsten die beschikbaar zijn om een grensmuur en andere omheiningen te bouwen.

De vraag maakte deel uit van een uitgebreid verzoek naar documenten en analyses, meldt het persbureau Reuters.

Het team stelde ook vragen over de capaciteit van het departement om de aanhouding van immigranten uit te breiden en wilde inlichtingen inwinnen over Operation Phalanx, een surveillance-programma aan de Amerikaans-Mexicaanse grens, dat vanuit de lucht de drugtrafiek en mensenhandel wil bestrijden.

In november werd het bericht de wereld ingestuurd waaruit moest blijken dat de regering Obama dat laatste initiatief had beëindigd, iets dat door de DHS en andere overheidsinstanties is tegengesproken.

De recente vraag om informatie, die een voorsmaakje biedt van de mogelijke strategie van de president-elect om de grenzen te bewaken, dateert van 5 december, toen Trumps team en de DHS een vergadering hadden belegd.

Een muur voor Mexico; een omheining voor Canada

Tijdens de presidentscampagne beloofde Donald Trump herhaaldelijk een muur te bouwen aan de zuidelijke grens met Mexico. Uit de meeting moet blijken dat er ook plannen zijn voor de bouw van omheiningen aan de grens met Canada. Daar zijn in 2015 zo’n 2.626 illegale immigranten gearresteerd, vergeleken met 331.333 illegalen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.