Kamer op Airbnb snel even duur als hotel

Een overnachting boeken bij Airbnb mag in sommige steden dan nog goedkoper zijn dan een hotelverblijf, in andere steden krimpt dat verschil steeds verder in. In verschillende Amerikaanse steden (San Diego, Austin, Orlando) is Airbnb nu zelfs al duurder dan een hotel.

Ook in andere landen blijft het verschil in prijs afnemen. In Rio de Janeiro bijvoorbeeld kost een hotelkamer gemiddeld 242 dollar is. De Braziliaanse stad is zo in de hotelsector de zevende duurste stad van de wereld. Tegenover dat prijsniveau biedt Airbnb in de Braziliaanse stad nog amper een korting van 15 procent. Ook in Miami en San Francisco zijn de verschillen tussen hotels en Airbnb miniem geworden.

Hotellobby draait op volle toeren

Verder wordt het online deelplatform door de globale hotellobby steeds verder in de hoek geduwd. Hotels spreken van ‘oneerlijke concurrentie’ en hebben een punt. Ze betalen meer belastingen en moeten ook aan meer voorwaarden voldoen dan de particulier die af en toe (een deel van) zijn huis verhuurt om zijn inkomen wat op te krikken.

Verschillende steden leggen Airbnb nu beperkingen op:

Londen

In Groot-Brittannië – waar de voorbije jaren bijna zestigduizend panden uit het systeem van de langdurige verhuur werden gehaald en overgeheveld naar Airbnb – is sinds 1 januari een verbod van kracht om panden langer dan 90 dagen te verhuren. Geschat wordt dat Airbnb zo 400 miljoen dollar aan inkomsten zal mislopen. Benadrukt wordt dat de huurprijzen in de Britse hoofdstad de voorbije twee jaar met 11 procent zijn gestegen. Dat fenomeen wordt in grote mate aan de activiteiten van Airbnb toegeschreven.

Parijs

In Parijs (de belangrijkste toeristenbestemming wereldwijd) en 17 andere Franse steden moet Airbnb nu dezelfde toeristenbelasting innen als de hotels.

New York/ San Francisco

In de VS hebben New York en ook San Francisco beperkingen opgelegd gekregen inzake het aantal dagen dat een pand verhuurd mag worden.

Vlaanderen

In Vlaanderen is nu een regeling uitgewerkt die een wettelijk kader moet creëren voor de verhuur van particulier vastgoed op de toeristische markt. Bepaald werd dat de uitbaters over een brandveiligheidsattest en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid moeten beschikken. Bij controles dienen ze tevens een bewijs van goed zedelijk gedrag te leggen.

Berlijn

In Berlijn trad in mei vorig jaar een wet in werking die wil dat eigenaars die voor korte periodes willen verhuren daar eerst toestemming voor zullen moeten vragen aan hun wijkbestuur. Die toestemming zullen ze enkel krijgen als ze een geldige reden vermelden in hun aanvraag. De nieuwe wet kreeg de prachtige naam ‘Zweckentfremdungsverbot’, die inhoudt dat het verboden is om een woning aan de eigenlijke bestemming te onttrekken.

Barcelona

Ook Barcelona heeft de oorlog aan Airbnb en sectorgenoot HomeAway verklaard. Beide bedrijven werden al met een boete van 60.000 euro gesanctioneerd omdat hun platformen hotelservices zonder de noodzakelijke licenties aanbieden.

Amsterdam

Amsterdam volgt als populairste bestemming haar eigen koers. Hier wil de gemeente niet dat kamers of appartementen langer dan 60 dagen per jaar worden verhuurd en ook mogen er ook maar max. vier personen in de woning verblijven. Airbnb moet wel normaal toeristenbelasting innen en deze afdragen aan de gemeente.

De trend lijkt gezet

De voordelen van Airbnb smelten dus als sneeuw voor de zon en ook 2017 lijkt die trend te gaan bevestigen. In steeds meer steden mag een aanpassing van de regels worden verwacht. Naast de problemen die de steden hebben met de effecten van het businessmodel van Airbnb ziet men het platform steeds meer als een vorm van oneerlijke concurrentie voor hotels en het mislopen toeristen- en huurbelasting.

