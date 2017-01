10 zaken die je wil weten over Zuid-Korea

1 of 11

Tijdens mijn bezoek aan Seoul in Zuid-Korea voor Kia Motors was één van de onderdelen een korte cursus Zuid-Koreaans. En eigenlijk kun je haast niet zonder als je dit vriendelijke land, waar respect, trots en delen hand en hand gaan. Hier lijkt het leven heel veel op dat van het moderne westen. De nieuwe gebouwen, moderne auto’s, fashion op straat, Starbucks everywhere, McDonald’s hier en daar, en daar tussendoor ineens het echte Azië. Historische plekken die een bezoek meer dan waard zijn. Ga je ook op reis naar Zuid-Korea en Seoul? Dit zijn 10 dingen die je moet weten!