Onze gadgets zijn dun genoeg nu, we hebben meer batterij nodig

De standaard is inmiddels wat ie is en aangezien we nog steeds in grote getallen telefoons en in iets mindere mate laptops kopen blijft dat ook zo. Sterker nog: er zijn wel alternatieven met een forse batterij, maar die zijn niet populair, want die telefoons zijn vaak niet zo mooi afgewerkt aan de buitenkant, werken soms nog met verouderde Android-software en zijn in het algemeen niet zo sexy als een nieuwe Galaxy of iPhone.

Het moet echter afgelopen zijn met de fat shaming van telefoons en laptops: het hoeft niet dunner, het hoeft niet lichter, als ik mijn adapter niet overal mee naar toe hoef te sjouwen omdat ik langer dan 4 uur iets wil doen kan er weer 300 gram aan batterij in die Macbook. Die weegt nu al 900 gram in totaal, dus dat tikt wel aan. Bij een telefoon is het iets lastiger, maar ook daar is er ruimte zat. Doe maar 50 gram bovenop de 138 die ik nu af en toe omhoog moet houden, doe ik niet moeilijk over. Apple en Samsung kunnen dat best: Jony Ive zal toch ooit iets anders in zijn repertoire moeten krijgen dan alleen maar alles dunner en gladder maken?

Meer batterij, er zit weinig anders op

Natuurlijk, we hebben powerbanks. We hebben binnenkort op een meerderheid van telefoons contactloos fast charging, maar dat is allemaal niet genoeg. Als je elke innovatie in batterijen gebruikt om onze computers meer te laten doen blijven we altijd een beetje hangen. Aangezien batterijen langzaam maar zeker op een plateau komen en we daar geen spectaculaire verbeteringen meer hoeven te verwachten moet het toch van de andere kant komen: meer batterij. Als dat betekent dat we met zijn allen één jaartje aan technische innovatie inruilen voor een anderhalf tot (als het echt meezit) twee keer zo lange batterijduur, dan teken ik daar hier en nu voor. Toch?

[Bron: Dutchcowboys.nl]