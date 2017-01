De 5 innovaties die ons leven zullen veranderen binnen 5 jaar

Binnen vijf jaar kunnen smartphones op basis van wat we zeggen of schrijven bepalen hoe onze mentale gezondheid ervoor staat. Dit is één van de technologietrends die IBM in zijn jaarlijkse ‘IBM 5 in 5’ onthult, een lijst van vijf innovaties die de komende jaren de manier waarop mensen werken, leven en met elkaar omgaan zullen veranderen.

Dit jaar draaien de voorspellingen van IBM Research om technologieën die het onzichtbare in onze omgeving zichtbaar maken. Technologieën die nu al in de onderzoekslaboratoria van IBM ontwikkeld of getest worden, of voortvloeien uit markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen.

1. A.I. kan op basis van onze woorden onze geestelijke gezondheid voorspellen

© IBM Research © IBM Research

Is het mogelijk onze mentale gezondheid te voorspellen voordat de eerste zichtbare symptomen zich voordoen? Het antwoord kan liggen in onze taal; wat we zeggen en schrijven kan over vijf jaar worden gebruikt als indicator voor onze geestelijke gezondheid en ons lichamelijk welzijn. Cognitieve assistenten en sensoren in onze smartphones en andere apparaten kunnen “luisteren” om de mentale gezondheid te evalueren en waarschuwen zodra verslechtering of een terugval dreigt op te treden.