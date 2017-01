DeepMind klopt wereldtop in online Go-wedstrijd: 60/0

Het team van DeepMind, een Google-dochter die specialiseert in artificiële intelligentie (A.I.), heeft toegegeven zich onder twee verschillende namen op twee online platforms te hebben ingeschreven waar het Go-spel wordt gespeeld.

Onder de pseudoniemen «Master» en «Magister» wist DeepMind tegen de wereldtop zestig overwinningen te behalen in even veel wedstrijden.

Vorig jaar was een computer van Deep Mind er al in geslaagd vier keer de Zuid-Koreaan Lee Sedol (foto) te kloppen in een reeks van vijf wedstrijden van het bordspel Go. Sedol wordt beschouwd als de beste speler ter wereld.

Go wordt als het moeilijkste spel ter wereld beschouwd en complexer dan bijvoorbeeld schaken. Het aantal mogelijke stellingen op het bord ligt in de orde van 10.171, vergeleken met ongeveer 1.038 bij schaken.

DeepMind klopte ook Ke Jie, de huidige nr. 1

De huidige nummer 1 in de wereldranking, de Chinees Ke Jie, dacht ook de computer te kunnen verslaan, maar hij moest online drie keer zijn meerdere erkennen in « Master », vooraleer te vernemen wie zijn mysterieuze tegenstander was.