Hong Kongs McDaklozen

Japan kent al een langere periode een gelijkaardig fenomeen in de internet-café’s. (mah)

Diverse daklozen getuigen dat McDonald’s op die manier onder de armen een community-gevoel heeft gecreëerd, terwijl die bevolkingsgroep in de regel vooral door isolatie en ellende wordt gekenmerkt.

“De lokale directie merkt echter op dat McDonald’s op elk tijdstip van de dag mensen van alle levensstijlen zal verwelkomen en zich bekommert om het welzijn van bezoekers die voor hun persoonlijke respectievelijke redenen gedurende een langere periode in de restaurants verblijven.”

“In de Verenigde Staten zouden die ongewone bezoekers snel aan de deur worden gezet, maar in Hongkong wordt anders gereageerd,” zeggen een aantal waarnemers.

Een aantal van die daklozen zoekt tijdens de nacht een plek in één van de 253 vestigingen die McDonald’s in Hongkong uitbaat.

Uit een aantal ramingen blijkt dat bijna 20 procent van de inwoners in armoede leven. Een gedeelte daarvan heeft ook geen huisvesting meer. Er zouden in Hongkong op dit ogenblik ongeveer zestienhonderd daklozen worden geteld. Daarmee heeft het probleem op één decennium tijd een verdrievoudiging gekend.

Wanneer naar het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking wordt gekeken, behoort Hongkong tot de tien rijkste landen van de wereld. De enclave heeft echter ook een donkere zijde, want de stad wordt geconfronteerd met een groot armoedeprobleem.

De lokale directie van McDonald’s zegt ook geen stappen te ondernemen om die ongewone gasten te verwijderen. Sommige inwoners van Hongkong verkiezen een nachtelijke plek in de restaurants van de keten zelfs geregeld boven de eenzaamheid van hun eigen kleine appartement.

