Vakbonden minimaliseren spectaculaire daling Spaanse werkloosheid

In Spanje werden vorig jaar nog 3,7 miljoen werklozen geteld. Dat betekende een daling met 9,5 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft het Spaanse ministerie van arbeid bekend gemaakt.

Er wordt op gewezen dat de werkloosheid daarmee een nieuw diepterecord heeft laten optekenen. Toch mag dat bericht volgens de Spaanse vakbonden geen aanleiding zijn voor tevredenheid. Er wordt immers opgemerkt dat vele betrokkenen de werkloosheid hebben ingeruild voor een minderwaardige arbeidsplaats en een minimaal salaris.

Er zouden vorig jaar in Spanje 18,3 miljoen tijdelijke arbeidscontracten zijn ondertekend, tegenover slechts 1,7 miljoen langdurige verbintenissen.

In Spanje is de groep werklozen vorig jaar met bijna vierhonderdduizend eenheden ingekrompen. Dat is volgens de Spaanse regering de grootste afname uit de geschiedenis. De werkloosheid blijft daarmee verder afnemen sinds de recordhoogte tijdens de crisis vier jaar geleden, toen een werkloosheidsgraad van 26 procent werd geregistreerd.

Toerisme

De vakbonden stellen echter dat de situatie op de Spaanse arbeidsmarkt problematisch blijft. Er wordt daarbij op gewezen dat amper 4 procent van de nieuwe arbeidscontracten betrekking had op een langdurige en fulltime opdracht. De economische en sociale ongelijkheid blijft volgens de Spaanse vakbonden dan ook toenemen.

De regering van Mariano Rajoy heeft al veel kritiek gekregen voor de onstabiele en tijdelijke aard van de nieuwe arbeidscontracten. Tijdens het derde kwartaal van vorig jaar was de Spaanse werkloosheidsgraad verder gedaald tot 18,9 procent, maar dat is na Griekenland nog altijd het hoogste cijfer van de Europese Unie.

Rajoy heeft beloofd een half miljoen banen per jaar te zullen creëren, gebaseerd op een aanhoudende economische groei, die vorig jaar een niveau van 3,2 procent liet optekenen en daarmee beter presteerde dan het Europese gemiddelde.

Vooral in de horeca-sector konden door een nieuwe toeristische piekperiode veel banen worden gecreëerd. (mah)