Wat betekent het ontslag van de Britse ambassadeur bij de EU voor de Brexit?

De Britse premier Theresa May heeft in allerijl een nieuwe ambassadeur van Groot-Brittannië bij de Europese Unie moeten benoemen. Ivan Rogers, de vorige ambassadeur, heeft immers onverwacht zijn functie teruggegeven.

De nieuwe ambassadeur is de carrière-diplomaat Tim Barrow, die eerder in andere functies ook al contacten met de Europese Unie heeft onderhouden. Diverse waarnemers wijzen er echter op dat het plotse vertrek van Rogers nog eens duidelijk maakt dat de onderhandelingen rond de brexit door Groot-Brittannië bijzonder gebrekkig worden aangepakt.

Theresa May wil tegen eind maart dit jaar klaar zijn met de voorbereidingen om de brexit-procedure te kunnen opstarten. “De opvolger van Ivan Rogers zal zich dan ook heel snel in bijzonder complexe dossiers moeten verdiepen,” reageerde de Britse krant The Guardian, die altijd een verder Brits lidmaatschap van de Europese Unie heeft blijven verdedigen.

Ook Nick Clegg, voormalig leider van de Britse liberaal-democaten, heeft opgeworpen dat de Britse regering met een vertrek van Rogers een bal in de eigen netten heeft getrapt.

Waarheid

Gewezen minister Iain Duncan Smith, één van de leiders van het Britse eurosceptische kamp, zei echter van mening te zijn dat het vertrek van Rogers de afwikkeling van de brexit-procedures kan versnellen.

“Hoge ambtenaren moeten het beleid van hun regering uitvoeren,” aldus Smith. “Wie daarmee niet akkoord is, moet vertrekken.”

Ivan Rogers heeft in ieder geval duidelijk gemaakt zijn bedenkingen te hebben bij de manier waarop de brexit wordt aangepakt. In zijn afscheidsbrief vertrouwde hij zijn voormalig staf toe geen angst te hebben om de machthebbers de waarheid te zeggen.

Die machthebbers moeten volgens Rogers ook de ongezouten waarheid over de gevolgen van de brexit onder ogen zien, ook wanneer hen dat niet zint. Rogers was een tegenstander van de brexit, maar werd wegens zijn sterk inzicht in de Europese Unie door diverse partijen als een ideale onderhandelaar gezien. (mah)