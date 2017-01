Mexicanen in VS sturen recordbedrag naar huis vóór inhuldiging Trump

De kans dat Donald Trump een muur bouwt aan de zuidelijke grens met Mexico lijkt meer te gaan worden dan een campagne-belofte.

Eerder deze week raakte bekend dat het overgangsteam van de president-elect vorige maand het Department of Homeland Security (DHS of Departement Binnenlandse Veiligheid) gevraagd had alle middelen op te lijsten die beschikbaar zijn om een grensmuur en andere omheiningen te bouwen. De vraag maakte deel uit van een uitgebreid verzoek om documenten en analyses.

‘Big Beautiful Wall’

Eerder deze week meldde de president-elect dat de VS de kosten voor de ‘Big Beautiful Wall’ zouden moeten voorschieten, maar dat Mexico dat geld later zou terugbetalen. Aanleiding voor de zoveelste Twitter-rel met de man die op 20 januari het Witte Huis betreedt.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Mexicanen in het buitenland sturen jaarlijks 25 miljard dollar naar huis

Hoe dat geld naar de VS moet terugvloeien weet niemand. In april had Trump (op de foto met de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto) nog verklaard eventueel het geld dat illegale Mexicaanse immigranten in de VS naar huis sturen in beslag te zullen nemen.

Mexicanen in het buitenland sturen jaarlijks ongeveer 25 miljard dollar naar Mexico, het equivalent van 2,3% van het Mexicaanse bbp. Liefst 98% daarvan komt uit de VS.

De Mexicanen die in de VS aan de slag zijn nemen nu het zekere voor het onzekere en profiteren van de laatste dagen van president Obama’s ambtstermijn om nog massaal geld huiswaarts te sturen.

In november ging het om 2,4 miljard dollar, 25% meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. In 2016 zou meer dan 27 miljard dollar vanuit de VS richting Mexico zijn vertrokken, een stijging van 2 miljard dollar in vergelijking met 2015. Op de rechtse grafiek is te zien hoe ook het aantal mensen dat voor de inhuldiging van Trump nog trachtte de VS binnen te raken, maar aan de grens werd gevat, aanzienlijk is toegenomen.