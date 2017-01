Er wordt volgens de auteur vanuit managementkringen altijd de boodschap verstuurd dat leiders vooral authentiek dienen te zijn, maar dat strookt volgens Pfeffer helemaal niet met de waarheid. In tegendeel blijken leugens volgens de auteur voor de leider een bijzonder nuttig werkinstrument te zijn, terwijl manipulatie de basis vormt van sociale macht:

“Er is in de geschiedenis een hele mythologie opgebouwd rond het fenomeen van het leiderschap. Men probeert te leren uit uitzonderlijke gevallen en daaruit een algemene conclusie te trekken. In realiteit hebben al die pogingen echter vooral geleid tot een grote kloof tussen de reële succesvolle eigenschappen van een leider en de percepties van het publiek over de wenselijke karakteristieken van een manager. De kwaliteiten en de praktijken die vele leiders in werkelijkheid tentoon blijken te spreiden, vertonen vaak geen enkele gelijkenis met de verwachtingen die bij het publiek over een gezonde werkplek leven.”