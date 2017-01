Reclametechnologie lijdt onder dominantie Google en Facebook

Het voorbije jaar is een bedrag van 2,2 miljard dollar nieuw kapitaal geïnjecteerd in ontwikkelaars van reclametechnologie. Dat betekent een daling met 1 miljard dollar tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een studie van investeerder CB Insights en de Britse zakenkrant Financial Times.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers ongetwijfeld mede worden toegeschreven aan de marktdominantie van Facebook en Google, waardoor andere partijen weinig kans zouden zien een rendabel marktaandeel te verwerven.

Opgemerkt wordt dat tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar amper 69 investeringsprojecten konden worden geregistreerd. Dat is het laagste niveau van de voorbije vier jaar. “Facebook en Google hebben een groot overwicht op de markt voor reclametechnologie,” merkt de Financial Times op.

“Gecombineerd vertegenwoordigen beide partijen driekwart van alle bestedingen aan display-reclame in de Verenigde Staten, maar ook in Groot-Brittannië wordt een aandeel van 53 procent opgetekend.”

Schaalgrootte

Suranga Chandratillake, analist bij investeerder Balderton Capital uit Londen, wijst erop dat dit vooral te maken heeft met aandacht, die op dit ogenblik volledig door partijen zoals Google en Facebook wordt opgeëist en geëxploiteerd.

Bovendien wijst hij erop dat startups beseffen moeilijk te kunnen optornen tegen de schaalgrootte die het duopolie van Google en Facebook heeft bereikt.

“De winsten in de reclame-technologie worden steeds marginaler, want veel bedrijven zijn constant bezig met elkaar te kopiëren,” benadrukt Suranga Chandratillake. “Veel startups bereiken in een minimum van tijd een omzetniveau van 30 miljoen dollar, maar vallen vaak weer heel snel terug tot zero. Dat is voor investeerders moeilijk om te verwerken.”

“Zelfs wanneer het mogelijk blijkt om gedurende enkele jaren een duurzaam voordeel uit te bouwen, blijft het steeds de vraag op welke manier de concurrentie met Google of Facebook kan worden aangegaan. Daarom tonen investeerders zich vaak terughoudend tegenover traditionele reclametechnologie.” (mah)