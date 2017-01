Zijn dit de 10 mooiste auto’s van 2016?

Het voorbije jaar was een feestje voor de auto-industrie. Het lijkt erop dat designers eindelijk de ‘gebaande paden’ voor het tekenen van te futuristische auto’s hebben verlaten. Veel van wat vandaag op de tekentafel wordt bedacht, is dan ook echt in ‘real life’ te zien op de vele autobeurzen waar dan ook ter wereld.

Misschien is het wel een vorm van nieuwe realiteit waarbij we de grenzen van wat mogelijk is hebben verlaten, domweg omdat alles nu mogelijk lijkt te zijn. De komst van elektrische en autonome auto’s geeft daarbij nog een extra impuls. Wat verder een trend lijkt te zijn is dat retro-modellen in een nieuw jasje worden gestoken waardoor er altijd een vorm van herkenbaarheid blijft.

Misschien wel de mooiste van dit jaar is de Mercedes Vision Maybach 6. Is het een retro-design, is het een volledig nieuw design of is hij eigenlijk buitenaards? Iedereen moet het zelf maar zien uit te maken. Wij noemen hem gewoon bloedmooi. En wat zou het Mercedes sieren als ze deze auto echt in productie gaan nemen. Dat we er waarschijnlijk voor naar Dubai zullen moeten reizen nemen we er gewoon bij.

En omdat onderstaande auto’s gewoon allemaal geweldig zijn besteden we er maar niet te veel woorden aan. Wij hebben zo onze eigen top 10 lijst gemaakt voor 2016. Die bestaat uit een verzameling van concept cars, elektrische snelheidsmonsters en auto’s die we binnenkort op de weg zullen tegenkomen.

1. Bugatti Chiron