Oostenrijk: ‘Als Brussel onze grenzen niet beschermt, doen we het zelf’

Oostenrijk maakt volgende week aan de EU een voorstel over om alle asielaanvragen buiten de EU te laten indienen, nog vóór immigranten voet op het continent zetten.

Het plan is het werk van minister van Defensie Hans-Peter Doskozil en zijn collega van Binnenlandse Zaken Wolfgang Sobotka. Beide vragen ook een limiet op het opnemen van vluchtelingen en de uitbreiding van de grenscontroles aan de Duitse grens, iets wat haaks staat op het Schengenakkoord.

Volgens Doskozil en Sobotka is wel degelijk sprake van een ‘game changer’, die het ‘bestaande, falende immigratieplan’ moet vervangen:

‘We moeten toegeven en eerlijk zeggen dat de opvangcapaciteit voor vluchtelingen binnen de EU begrensd is.’

Oostenrijk werd tijdens de nieuwjaarsnacht opgeschrikt toen 18 vrouwen in de stad Innsbruck werden aangerand door vijf tot zes mannen met een buitenlands uiterlijk. De stad heeft al langer last van groepen Noord-Afrikaanse jongeren die overlast veroorzaken. Hoewel het om een fractie gaat van de incidenten die een jaar eerder in Keulen plaatsvonden, hebben de gebeurtenissen de Oostenrijkers – die al 80.000 immigranten opnamen – diep geschokt.

Het plan voorziet de oprichting van detentiecentra buiten de EU, waar de asielaanvragen moeten worden ingediend nog voor de vluchtelingen de kans krijgen de EU binnen te komen. Sobotka:

‘Oostenrijk is vastberaden zijn grenzen te beschermen ‘indien bureaucraten op honderden kilometers van hier’ dat niet doen. Grenscontroles zullen ongelimiteerd worden toegepast. Zo lang de Europese Unie er niet in slaagt haar eigen buitengrenzen te bewaken, zullen we hier in Oostenrijk nationale maatregelen toepassen.’