Gentse haven kan nieuw overslagrecord melden

In de haven van Gent zijn vorig jaar 51 miljoen ton goederen behandeld. Dat betekent een stijging met 9,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat heeft Daan Schalck, chief executive van het Gentse havenbedrijf, gemeld.

De trafieken in de Gentse haven hebben het voorbije jaar een nieuw record laten optekenen. Het behandelde volume lag ongeveer 1 miljoen ton hoger dan het vorige record, dat zes jaar geleden werd gevestigd.

De groei van de Gentse haven was vooral te danken aan de trafieken vloeibare producten, waar een stijging met 45,9 procent tot 5,4 miljoen ton kon worden gemeld. Ook bij stukgoed en drogebulk werden nieuwe records gevestigd. Bij de containeroverslag werd echter een daling gemeld.

Bij de zeevaart werd een stijging met 10,3 procent tot 29,1 miljoen ton opgetekend, terwijl de binnenvaart een toename met 9 procent tot 21,9 miljoen ton werd gerealiseerd.

Nafta

De toename van de trafieken vloeibare producten is vooral te danken aan een overeenkomst met de chemiegroep Ineos, die vanuit Gent nafta verscheept naar onder meer China. Door die samenwerking zijn de nafta-trafieken in de Gentse haven op één jaar tijd van 100.000 ton naar 1 miljoen ton gestegen.

In de containertrafieken moest echter een halvering tot 100.000 ton worden geregistreerd. Dat is het slechtste resultaat in twintig jaar, maar Daan Schalck wijst erop dat Gent geen grote containerschepen kan ontvangen en de sector dus geen prioriteit vormt.

Daan Schalck zegt wel te verwachten dat de Gentse haven de volgende jaren met een tragere groei rekening zal moeten houden. Het voorbije jaar werd in Gent immers een opmerkelijk sterkere groei opgetekend dan in de meeste andere havens. De volgende jaren wil de haven volgens de topman met de economie verder meegroeien.

Vooral bij de zeevaart wordt nog op een verdere stijging gerekend. Bedoeling is immers om tegen het einde van dit decennium in die trafieken een jaaromzet van 30 miljoen ton te kunnen realiseren. In de binnenvaart is de doelstelling van 20 miljoen ton daarentegen al gehaald.