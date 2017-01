Cannabis: Groei Amerikaanse markt klopt dotcom-records

De legale cannabismarkt in de Verenigde Staten en Canada vertegenwoordigde vorig jaar een waarde van 6,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van consulent Arcview Market Research. Opgemerkt wordt dat de groei in belangrijke mate werd gedragen door de legalisering van het product voor medicinaal en recreatief gebruik in verscheidene Amerikaanse staten. De verkoop in de topmarkten Colorado, Washington en Oregon is op één jaar met meer dan 60 procent gestegen.

Verwacht wordt dat de bestedingen over vier jaar de grens van 20 miljard dollar zullen hebben overschreden. Dat betekent een gemiddelde jaarlijkse groei van 25 procent. Er wordt aan toegevoegd dat ook de marketing-uitgaven voor het product een gelijkaardig groeitempo laten blijken.

“In het verleden hebben alleen kabeltelevisie en breedband een gelijkaardige omzetgroei gekend,” benadrukt Tom Adams, hoofdredacteur van Arcview. Er wordt op gewezen dat de dotcom-industrie op zijn hoogtepunt een groeiritme van ongeveer 22 procent kon laten registreren.

Investeringen

Een van de grote krachten van de sector was volgens Adams de introductie van alternatieve consumptiemethodes, zoals concentraten en eetbare varianten die bij vele gebruikers snel de voorkeur hebben gekregen op het traditionele roken van cannabis.

Deze ontwikkelingen verbreden volgens hem de potentiële markt en producenten zullen volgens Adams dan ook meer aandacht moeten besteden aan marketing en merkbekendheid.

Tory Dayton, chief executive van ArcView, wijst erop dat 21 procent van de Amerikaanse bevolking inmiddels leeft in een gebied waar het gebruik van cannabis niet langer onwettelijk is.

Hij voegt er aan toe dat vooral wordt geïnvesteerd in nieuwe groeitechnologieën. “Ook retail blijft een aantrekkelijke markt, aangezien nieuwe merken marktaandeel proberen te winnen,” aldus Dayton. Onder meer konden belangrijke nieuwe investeringen worden opgemerkt in California, Florida, Massachusetts en Nevada.

Verwacht wordt dat de cannabismarketing over vier jaar een waarde zal hebben bereikt van 75 miljoen dollar. (mah)