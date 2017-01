Shoppen bij Ikea draait meestal uit op ruzie, hier is de reden

Als koppel bij Ikea meubels gaan kiezen is een gevaarlijke onderneming. Als het niet al in de winkel tot ruzie komt over prijzen en modellen, dan is de kans groot dat er thuis herrie ontstaat terwijl men de handleiding van die half gemonteerde kast probeert te begrijpen.

Hoe komt het toch dat Ikea zo’n relatietest is? Verschillende psychologen probeerden voor die vraag al te beantwoorden.

Er werd zelfs al een wetenschappelijke studie aan het fenomeen gewijd. De Amerikaanse psychologe Ramani Durvasula was zo verbaasd over de talloze Ikea-ruzies die haar cliënten met haar kwamen bespreken dat ze besloot er onderzoek naar te doen.

Het feit dat de winkel eigenlijk een weerspiegeling is van de huiskamer ligt volgens haar aan de basis van veel conflicten. Tijdens het winkelen komen daardoor immers de dagelijkse ergernissen over de verdeling van de huishoudelijke taken, de opvoeding van de kinderen en andere sluimerende problemen naar boven.

Handleiding voor montage lijkt altijd eenvoudiger dan het geval is

Als koppel een Ikea-meubel proberen te monteren is volgens Scott Stanley, professor psychologie aan de universiteit van Denver, ook een echte machtsstrijd:

“Zelfs als men erin geslaagd is te beslissen wie van beiden de leiding zal nemen, zullen er zeker nog momenten zijn dat de assistent ziet dat de chef iets verkeerd doet. Niemand houdt ervan om zoiets te horen.”

In de handleidingen van de meubelwinkel lijkt de montage bovendien altijd eenvoudiger dan in werkelijkheid het geval is. Daardoor krijgen klanten al snel stress en een gevoel van verlies aan eigenwaarde als ze er niet in slagen die handleiding te volgen. “Als men dan niet even een pauze neemt, zal men al snel die stress afreageren op de partner,” aldus psycholoog Don Ferguson.

Volgens hem zorgen dit soort stresserende momenten voor een respons van ‘vluchten of vechten’, een mentale staat waarin niet-essentiële functies zoals geduld en redelijkheid worden uitgeschakeld.

Experiment

Volgens Dan Ariely, professor gedragseconomie, is het monteren van een Zweedse kast dan ook een interessant experiment voor koppels. “Er zal altijd wel iets onverwacht gebeuren, er mist een stuk of bepaalde stukken passen niet bij mekaar,” merkt hij op. “De vraag is in hoeverre men daarvoor de ander de schuld zullen geven.”

Gelukkig heeft de Ikea-cataloog nog enige wijsheid in pacht voor bekvechtende koppels. Over het kiezen van een gepaste sofa geeft de catalogus dit advies:

“Het is allemaal een zaak van compromissen. U houdt van zachte sofa’s, hij geeft de voorkeur aan een steviger model. Met twee verschillende sofa’s zal u allebei gelukkig zijn.”