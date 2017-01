Streaming neemt dominantie Amerikaanse muziekmarkt over

In de Verenigde Staten werd het voorbije jaar meer muziek geconsumeerd door streaming dan door online of fysieke aankopen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Nielsen.

Opgemerkt wordt dat streaming het voorbije jaar met 76 procent is gestegen tegenover het jaar voordien. Berekend werd dat Amerikaanse luisteraars meer dan 250 miljard songs hebben gestreamd op platformen zoals Google Play, Apple Music, Spotify en Pandora.

Er wordt aan toegevoegd dat zevenentwintig composities meer dan tweehonderd miljoen keer op vraag van de consument werden gestreamd. Het jaar voordien haalden slechts twee songs dat volume.

In totaal werden meer dan achtentwintig miljoen verschillende songs gestreamd. Daarentegen werden slechts zeven miljoen titels aangekocht. Streaming heeft nu een aandeel van 38 procent in de totale muziekconsumptie.

Drake

“De muziekindustrie behoudt een gezond groeitempo,” benadrukt David Bakula, vice-president van Nielsen. “Het voorbije jaar heeft bovendien getoond dat het muzieklandschap nog sneller evolueert dan bij vroegere formaat-verschuivingen kon worden vastgesteld.”

“Dankzij de snelle opkomst van nieuwe technologieën en kanalen voor de ontdekking en beleving van muziek, krijgt het publiek steeds meer kanalen ter beschikking om songs te consumeren.”

Er wordt aangevoerd dat ook vinyl, dat door velen al lang naar het museum van de muziekgeschiedenis was verwezen, het voorbije jaar nog dertien miljoen albums heeft verkocht. Dat is het grootste volume sinds Nielsen in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw met zijn metingen van start is gegaan.

Tevens wordt opgemerkt dat het hiphop-publiek een sterke voorkeur voor streaming vertoont, terwijl rock-liefhebbers vooral in de aankoop van albums zijn geïnteresseerd. Hiphop-artiest Drake genoot met 5,4 miljard streams het voorbije jaar de grootste populariteit, gevolgd door rapport Future met 2,1 miljard streams.