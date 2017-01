De BATX of de Chinese verovering van Europa

In 2015 raakte de wereld voor het eerst bekend met de term ‘GAFA’, een acroniem voor de Amerikaanse techreuzen Google – Apple – Facebook en Amazon, wiens gezamenlijke omzet vergelijkbaar is met het bbp van Denemarken en wiens gecombineerde beurswaarde rond de 2.000 miljard dollar ligt.

‘2017 wordt het jaar waarin het Chinese equivalent van deze club – de BATX, een acroniem voor Baidu, Alibaba, Tencent en Xiaomi – aan de verovering van de al kwetsbare Europese markt begint, die nu al gekoloniseerd wordt door de grote Amerikaanse techreuzen.’

Dat zegt de Franse chirurg Laurent Alexandre, de stichter van de Franse gezondheidssite Doctissimo, in een interview met het Franse magazine La Tribune, waarin werd gepolst naar de disrupties die ons in 2017 te wachten staan.

Europa vertrouwt op digitale Maginotlinie

‘Europa krijgt het de volgende jaren nog moeilijker,’ denkt Alexandre, omdat er geen echte digitale eenheidsmarkt bestaat en het continent – dat geklemd zit tussen de GAFA en de BATX – er amper in slaagt eigen ‘unicorns’ te ontwikkelen (dat zijn startups met een marktwaarde van 1 miljard dollar).

‘Het is net alsof we terug in 1937 zijn, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en Europa denkt zich te kunnen verdedigen door een digitale Maginotlinie te bouwen. Ondertussen heeft de baas A.I. (artificiële intelligentie) bij Baidu – de Chinese Google – al 2.500 onderzoekers ter beschikking.’

(Wikipedia: De Maginotlinie was een Franse verdedigingslinie aangelegd tussen 1930 en 1938 op de grens met België, Luxemburg en Duitsland in het noorden en met Italië in het zuiden. […] Duitsland viel in de Tweede Wereldoorlog Frankrijk binnen via de Belgische Ardennen. Het Franse opperbevel had dit gebied ongeschikt bevonden voor tanks en had de linie ten zuiden hiervan zwak uitgebouwd).

De GAFA, de BATX en de NATU

Het Duitse weekblad Der Spiegel besteedde in 2015 een speciaal dossier aan de GAFA en maakte daarin voor het eerst ook melding van de NATU:

‘Deze nieuwe machtcentra (een tweede reeks onder het acroniem Natu (Netflix – Airbnb – Tesla en Uber staat al klaar om de Gafa’s te vervoegen) zijn bezig hun transnationale netwerken op een totaal andere – en vaak veel efficiëntere – manier te organiseren dan de klassieke natiestaten. Deze netwerken slagen er in de soevereiniteit van de staten steeds verder te ondermijnen omdat ze in handen zijn van een groep libertariërs die er van overtuigd is dat de staat niets meer is dan een hinderlijke en belemmerende machine.’

(Foto: de Chinese miljardair Jack Ma, stichter en CEO van de Alibaba Group)