Nieuw passagiersrecord voor luchthaven Antwerp Airport

De topbestemming vanop Antwerp Airport was het voorbije jaar Alicante, dat tot het aanbod van Tui Fly behoort. In totaal werden het voorbije jaar 41.000 vliegbewegingen genoteerd. Dat betekende een daling met 8,6 procent tegenover het jaar voordien, onder meer dankzij de inzet van grotere vliegtuigen.

Anderzijds werd Antwerp Airport geconfronteerd met het faillissement van VLM Airlines, waardoor vanaf juni een lichte terugval in de totale passagiersaantallen diende te worden geregistreerd. Het vorige passagiersrecord werd zestien jaar geleden opgetekend. Toen ontving de luchthaven 273.208 passagiers.

De Antwerpse luchthaven heeft vorig jaar een absoluut recordaantal reizigers ontvangen. Er wordt wel opgemerkt dat de cijfers enigszins werden vertekend door de aanslagen op Brussels Airport in maart vorig jaar.

