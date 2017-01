Ondanks Trump: Nieuw reclamerecord voor Amerikaanse verkiezingen

In de Verenigde Staten is het voorbije jaar 9,8 miljard dollar geïnvesteerd in politieke reclame voor lokale en nationale verkiezingen. Dat betekent een stijging met 4,6 procent tegenover vier jaar voordien bij de vorige presidentsverkiezingen.

Dat blijkt uit een rapport van consulent Borrell Associates, waar gewag wordt gemaakt van de meest digitale presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Het aandeel van digitale campagnes in de totale bestedingen is over een periode van vier jaar van 1,7 procent tot 14,4 procent gestegen.

Televisie blijft veruit het belangrijkste medium voor politieke reclame, maar heeft zijn marktaandeel wel van 58 procent naar 45 procent zien inkrimpen.

Opgemerkt wordt dat sociale netwerken de grootste groei hebben laten tekenen. Sociale platformen, waarbij veruit de grootste aandacht wordt besteed aan Facebook, vertegenwoordigden volgens Borrell Associates ongeveer 40 procent van de totale digitale bestedingen.

Aversie

De terugval van televisie moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan de aversie die Donald Trump tegenover het medium heeft laten blijken. De eerste televisie-campagne van Trump werd pas in de maand augustus uitgezonden.

Anderzijds investeerde Trump tijdens de maand juli alleen al 8,4 miljoen dollar in digitale marketing, tegenover slechts 132.500 dollar bij concurrent Hillary Clinton.

Borrell Associates merkt nog op dat Donald Trump in totaal ongeveer 34 procent minder heeft geïnvesteerd in reclame dan Mitt Romney, de republikeinse kandidaat van de vorige verkiezingen, die over een budget van 1 miljard dollar kon beschikken.

Hillary Clinton liet anderzijds nagenoeg een status-quo optekenen tegenover haar democratische partijgenoot Barack Obama, die over een budget van 1,1 miljard dollar kon beschikken.

Borrell Associates wijst erop dat voor de eerste keer in de geschiedenis de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezing niet is gegaan naar de kandidaat die over het grootste reclame-budget kon beschikken of het meest in televisiereclame heeft geïnvesteerd. (mah)