Ook het bilan van 8 jaar Obama: ‘Warrior – Bomber – Deporter in chief’

De Britse krant The Guardian, die niet direct kan worden verdacht van enige sympathie voor president-elect Donald Trump, maakt een opgemerkte balans op van de militaire activiteit tijdens de twee ambtstermijnen van president Barack Obama.

Obama won in 2008 de verkiezingen (in een echte landslide: 365 kiesmannen tegenover 173 voor zijn tegenstander John McCain. Obama won toen ook de popular vote met bijna 10 miljoen stemmen verschil) op de belofte om de door zijn voorganger George W. Bush ingezette militaire operaties te beëindigen. Maar 8 jaar later blijkt dat Obama twee ambtstermijnen lang oorlog heeft gevoerd en zo de Amerikaanse president wordt met het langste ‘war track record’ in de geschiedenis.

In vergelijking met George W. Bush heeft Obama het aantal landen waarin de VS militair tussenkomen meer dan verdubbeld (+130%)… In 2016 waren er in niet minder dan 138 landen “US special operators” actief, het gaat om 70% van alle landen ter wereld.

72 bommen per dag of 3 per uur

Dan zijn er nog de bombardementen. Volgens gegevens van het Council on Foreign Relations heeft Obama in 2016 liefst 26.171 bommen gedropt op zijn vijanden (en naburige onschuldigen). Dat zijn 72 bommen per dag of 3 per uur.

Het gros van die bommen viel in Syrië en Irak, maar ook in Afghanistan, Libië, Jemen, Somalië en Pakistan. 7 moslimlanden, merkt The Guardian droogjes op.

Minder soldaten, meer drones

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie voor Landsverdediging bleek eerder dit jaar dat onder de regering Obama wel 60% minder Amerikaanse soldaten sneuvelden dan onder de regering van zijn voorganger George W. Bush. (2.019 vs 4.864). Dat is vooral te danken aan de drone-aanvallen die de voorbije jaren fel zijn toegenomen. De eerste zwarte president van de VS zou er 503 hebben laten uitvoeren, tegen 52 voor zijn voorganger Bush.

Deporter-in-chief

In eigen land liet Obama zich dan vooral opmerken door zijn deportatie-politiek. Tussen 2009 en 2015 heeft de regering Obama 2,5 miljoen illegale immigranten uit de VS gedeporteerd. Dat is niet enkel een record voor een Amerikaans president, het zijn er meer dan het totale aantal immigranten dat in de 20ste eeuw door alle Amerikaanse presidenten samen werd teruggestuurd.