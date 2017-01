Uber heeft steden net een enorme dienst bewezen

De alternatieve taxidienst Uber heeft zondag in alle stilte een nieuw product gelanceerd dat steden wil helpen de verkeerschaos in hun straten onder controle te houden en het vervoer te optimaliseren.

Het product heet ‘Movement’ en biedt gebruikers toegang tot een immense gegevensbank van verkeersdata. Bedrijven en instellingen krijgen op eenvoudige aanvraag gratis toegang tot Movement, in een tweede fase zouden de gegevens voor iedereen worden opengesteld.

Uber beschikt na jaren van activiteiten over uitgebreide gegevens over hoe het verkeer in de meeste wereldsteden evolueert. Movement werd nu ontwikkeld om steden en stadsplanners de mogelijkheid te geven betere beslissingen te nemen wat betreft de verkeersplanning in hun regio. Waar en wanneer doen zich de grootste problemen voor? Welke zijn de bottlenecks? Kan een bijkomende verkeersstrook soelaas bieden, of net niet?

What’s in it for Uber?

De vraag die sommigen zullen stellen is waarom Uber zo iets (gratis) doet, want in zowat alle steden waar de alternatieve vervoersdienst operationeel is/was, werd vroeg of laat met de politiek gebotst. De vraag stellen is ze beantwoorden. Door betere relaties na te streven met de lokale overheden van steden waar het actief is, hoopt het bedrijf op termijn op wat meer toegeeflijkheid vanuit de politiek.

Daar boven op komt dat ook Uber profiteert van beter en veiliger wegverkeer en een betere infrastructuur. Dat garandeert namelijk meer trips en meer tevreden klanten, wat op zijn beurt de inkomsten verhoogt.