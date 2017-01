Chinese hoofdpijn gaat globaal: economische strategie is onhoudbaar

De voorbije decennia heeft China – dankzij de verkoop van goedkope producten – een gigantisch reservoir aan buitenlandse cash opgebouwd, het grootste ter wereld. Net als andere landen beschikt China dus over een bankrekening met vreemde valuta die het binnenkrijgt wanneer het land zaken verkoopt in het buitenland.

Maar het geld op die rekening is in december opnieuw aardig geslonken melden verschillende media, want volgens de Chinese Volksbank staat de rekening nu op haar laagste stand in zes jaar.

Dat is voor velen een teken aan de wand. De voorbije 17 maanden heeft China wel 1.000 miljard dollar van dat ‘spaargeld’ opgebruikt en het heeft nu nog een goeie 3.000 miljard dollar in kassa.

Verkoop vreemde valuta moeten de koers van de yuan ondersteunen

De voorbije jaren heeft China dit geld veelal ingezet om de val van de eigen munt, de yuan, af te remmen. Hoewel de devaluatie van de Chinese munt de Chinese export net ten goede komt (Chinese producten worden goedkoper voor buitenlandse kopers), mag die devaluatie niet te abrupt gebeuren, omdat dan de economie ontwricht dreigt te raken.

Ontwaarding dus, maar geleidelijk aan. Telkens de yuan in waarde daalde zette het land een deel van zijn buitenlandse reserves in om yuans aan te kopen en zo de koers te ondersteunen.Dat een kwart van de spaarpot er op 17 maanden werd doorgedraaid geeft enkel aan dat deze strategie op de lange termijn onhoudbaar is. (President-elect Donald Trump noemt China al jaren een ‘currency manipulator’)

Kapitaalcontroles

Om zijn inspanningen verder kracht bij te zetten heeft China in december een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo kunnen mensen en bedrijven niet langer ongelimiteerd geld uit het land wegsluizen. De reden is eenvoudig: wanneer minder geld het land verlaat, worden minder yuan verkocht en moet het land minder beroep doen op zijn vreemde valuta om de waarde van de yuan te ondersteunen.

Gevolgen voor de wereldeconomie

Dit alles is niet zonder gevolgen voor de wereldeconomie en net daarom dat er telkens weer analisten zijn die de alarmklok luiden over China.

Wanneer een land als China zijn bedrijven gaat verplichten/overtuigen meer geld in het binnenland te spenderen en te houden, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de rest van de wereld.

De Chinese vraag naar internationale investeringen zou daardoor op een significante manier kunnen dalen. De voorbije jaren zijn massa’s geld uit China naar het buitenland gegaan on daar tal van dingen te kopen: vastgoed in het Canadese Vancouver of Australische Sydney, hotels in New York en voetballers in Rusland.

De Chinese economie is onderhand de op één na grootste ter wereld, dus alle beperkingen die de buitenlandse handel krijgt opgelegd wordt ook door de rest van de wereld gevoeld.

China evolueert naar een steeds meer gesloten economie

Steeds meer buitenlandse bedrijven klagen ondertussen over de moeilijkheden die ze ondervinden wanneer ze zaken willen doen in China. Ondanks dat de yuan makkelijker verhandelbaar is geworden (de Chinese munt yuan is sinds oktober, samen met de dollar, de euro, het Britse pond en de yen een referentiemunt geworden voor het Internationaal Monetair Fonds), evolueert China naar een steeds meer gesloten economisch model.