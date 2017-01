Word je ziek van je werk? 6 manieren om er wat aan te doen

In Duitsland waren werknemers vorig jaar gemiddeld 15,2 dagen afwezig wegens ziekte. Het gaat om het hoogste cijfer in 14 jaar. Enkel in Italië en Frankrijk ligt dat cijfer nog hoger. In België zou het om 14 dagen gaan.

Volgens het Duitse Agentschap voor Gezondheidszorg kosten die afwezigheden jaarlijks zo’n 64 miljard euro aan productiviteit. In 2003 was dat iets meer dan de helft daarvan. Opvallend is de afname van fysieke klachten en de toename van psychische klachten.

Geschat wordt dat we in ons leven gemiddeld in totaal 90.000 uur werken. Zorg er daarom voor dat je jezelf in al die uren niet te ziek maakt. Hieronder zes manieren waarop werk ziek maakt en wat je er aan kan doen.

1. Je bureau veroorzaakt rugpijn

De meesten onder ons denken weinig na bij de manier waarop we zitten en werken. Rugpijn is een gigantisch probleem aan het worden, terwijl het nochtans vaak vermeden kan worden. Hou je gewrichten zoveel mogelijk in een hoek van 90 graden. Houd je voeten plat op de vloer, zit rechtop en verplaats je computerscherm zodat je er recht naartoe kijkt. Beweeg regelmatig.