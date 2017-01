Het autosnelwegvignet… een nieuwe Europese crisis in de maak

Tolwegen worden in de Europese Unie steeds meer een nieuw knelpunt. Dat schrijft het magazine The Economist.

Een aantal landen heeft vele decennia geleden al beslist de autobestuurder te laten betalen voor het gebruik van snelwegen. Andere landen willen nu op hun beurt een heffing invoeren omdat ze van mening zijn nadeel te ondervinden van het huidige systeem. Die plannen botsten echter vaak op sterke weerstand.

Volgens The Economist is Duitsland het typevoorbeeld van de problemen rond de verdere invoering van tolheffingen op het Europese snelwegennet.

Tot nu toe is Duitsland – samen met Nederland en België – één van de landen waar het gebruik van autostrades voor personenwagens gratis blijft. In andere buurlanden – zoals Oostenrijk en Zwitserland – moet daarentegen wel tol worden betaald.

“Dat wordt onder meer in Beieren sterk gevoeld,” aldus het magazine. “Wie vanuit Beieren naar aangrenzende regio’s in Oostenrijk of Zwitserland reist, moet een tol betalen. Oostenrijkers en Zwitsers die naar Beieren komen, hoeven daarentegen niet te betalen. Dat wordt in Duitsland als een onrechtvaardigheid beschouwd.”

Verkeersbelasting

De Beierse politicus Alexander Dobrindt zou als Duits minister van transport dan ook aan een nieuwe tolheffing werken, zonder echter de eigen bevolking te treffen. “Omdat die regeling echter door de Europese Commissie wellicht zou worden geblokkeerd, werd een dubbel systeem uitgewerkt,” zegt The Economist. ”

“Iedereen moet tolheffing betalen, maar de Duitse autobestuurders kunnen die kost recupereren met een korting op de nationale verkeersbelasting. Die regeling stuit echter op verzet in buurlanden zoals Denemarken, Nederland, België en Oostenrijk, die de regeling mogelijk voor het Europese Hof van Justitie zullen aanvechten.”

De Oostenrijkse kanselier Christian Kern merkte al op dat de Duitse tolheffing een stresstest dreigde te worden voor de goede relaties tussen de beide landen. Dobrint reageerde echter weinig begrip te hebben voor de opmerkingen van Oostenrijk, dat zelf tolheffingen hanteert. (mah)