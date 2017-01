Latijns-Amerika dreigt de strijd tegen ondervoeding te verliezen

Share on Pinterest

Verwezen wordt onder meer naar Guatemala, waar het dagelijks dieet is gebaseerd op mais, bonen, enkele groenten en een occasioneel ei. “Er moet dan ook gezorgd worden voor producten die veel fosfaat en ijzer bevatten, zonder de kosten van het basisdieet te verhogen,” benadrukt hij.

Barreto vindt het naar eigen zeggen vooral verontrustend dat de cijfers over een relatief lange periode weinig verbetering tonen. “Niet iedereen die aan de extreme armoede ontsnapt, kan op een beter dieet overschakelen,” voert hij aan. “Er is niet altijd een rechtstreekse relatie tussen de reductie van de armoede en de verbetering van de voedselveiligheid voor de bevolking.”

Miguel Barreto wijst erop dat in Latijns-Amerika nog altijd 34 miljoen mensen met ondervoeding worden geconfronteerd. Bovendien moet worden vastgesteld dat 47,7 procent van de kinderen onder de leeftijdsgrens van vijf jaar aan anemie lijdt, terwijl 49,8 procent – ongeveer 1,3 miljoen – met chronische ondervoeding moet afrekenen.

Barreto wijst erop dat de landbouw en aanverwante sectoren in Latijns-Amerika en de Caraïben voldoende produceren om hun volledige bevolking te voeden, maar desondanks met een gebrek aan voedselveiligheid geconfronteerd blijven.

