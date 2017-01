Michigan verbiedt het verbieden van plastic zakken

Share on Pinterest

In Michigan wordt echter opgemerkt dat vele bedrijven activiteiten over het hele grondgebied van de staat hebben ontplooid en zou het niet rechtvaardig zijn om die ondernemingen op elke locatie met een andere wetgeving te confronteren. Critici werpen echter op dat de staat de grenzen van zijn autoriteit overschrijdt en de autonomiteit van de lokale overheden aantast. (mah)

In de Verenigde Staten werd San Francisco de eerste stad met een verbod op het gebruik van plastic zakken. Drie jaar geleden werd Californië de eerste Amerikaanse staat die een gelijkaardige maatregel heeft genomen. Ook andere staten en steden zouden nadien volgen.

Bangladesh was vijftien jaar geleden het eerste land dat besliste tot de invoering van een verbod op het gebruik van bepaalde types plastic zakken, die immers op verscheidene locaties de rioleringen hadden geblokkeerd. Negen jaar geleden voerde ook China een gelijkaardig verbod in. Nadien volgden nog verscheidene andere landen, waaronder Zuid-Afrika en Italië.

In andere regio’s van de Verenigde Staten en de rest van de wereld worden steeds meer beperkingen ingevoerd voor het gebruik van plastic zakken. Plastic vormt immers een zware belasting van het leefmilieu en vormt zelfs een bedreiging voor de gezondheid van de voedselketen.

Niet alleen wordt het onmogelijk het gebruik van plastic zakken of ander verpakkingsmateriaal te verbieden, maar ook een eventuele heffing op de betrokken producten wordt uitgesloten.

