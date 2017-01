1. De Michelingids ontstond in 1900…

toen de broers Michelin meer banden – en meer auto’s – wilden gaan verkopen door gidsen uit te geven met allerhande interessante informatie voor automobielreizigers: stadsplannetjes, adressen van automechaniekers, artsen en apotheken. In die tijd telde Frankrijk exact 2.600 auto’s.