Dit zijn de 10 best en slechtst betalende sectoren in België

Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het statistiekbureau van de FOD Economie. Een werknemer in de petrochemie ontvangt maandelijks een bruto bedrag dat 52 % boven het nationale gemiddelde ligt. In ons land betaalt de petrochemische nijverheid de hoogste lonen uit.

Consultancykantoren en de financiële dienstverlening vervolledigen de top drie van best betalende sectoren.

De laagste lonen zijn terug te vinden in de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, waar ondermeer de beschutte werkplaatsen en kinderdagverblijven toe behoren. Een werknemer in deze sector verdient op maandbasis 33 % minder dan het nationale gemiddelde. De overige persoonlijke diensten, zoals haar- en schoonheidsverzorging of wasserijen, evenals de horeca sluiten de top drie van minst betalende sectoren af.

De hoogste gemiddelde lonen zijn terug te vinden in Brussel. Zo ontvangt een werknemer er een salaris dat 14 % boven het nationale gemiddelde ligt. Ook in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant is het vanuit financieel oogpunt interessant werken.

In het arrondissement Dinant liggen de lonen het laagst. Een werknemer verdient er op maandbasis een bedrag dat 24 % onder het nationale gemiddelde ligt. In Vlaanderen kent het arrondissement Veurne de laagste lonen.