Deze eilandengroep zit al 10 dagen zonder internet

De Noordelijke Marianen, een andere eilandengroep, op zo’n 2.600 km ten westen van de Marshall Islands, kreeg in 2015 met eenzelfde probleem af te rekenen.

Daarom hebben de autoriteiten tal van sites geblokkeerd, waaronder die van sociale media. Verder is een wisselsysteem in werking gezet, waarbij bedrijven en de lokale overheid voorrang krijgen op privé-verbruik.

Voor de lokale regering zit er ondertussen weinig anders op dan een beroep te doen op satellieten, maar die reiken niet verder dan een debiet dat 33 keer kleiner is dan het gemiddelde internetverbruik op het eiland.

De 75.000 inwoners van deze onafhankelijke staat, die bestaat uit 30 atollen en 1.100 eilanden, zijn voor hun internetconnectie volledig afhankelijk van een onderzeese optische kabel, maar die is nu beschadigd. De ingenieurs die verantwoordelijk zijn voor de herstelling hebben nog niet gevonden op welke plek de kabel gerepareerd moet worden.

Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan , is men sinds eind december afgesneden van het internet.

