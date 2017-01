5 manieren waarop rijken anders denken dan middenklassers

1 of 5

Next

Steve Siebold provoceert graag. Als selfmade miljardair en auteur van het boek ‘How Rich People Think’, waarvoor hij twaalfhonderd collega-miljardairs interviewde, weet hij veel over de manier van leven en denken van de rijke elite.

Hij maakte een top-vijf van eigenschappen die typerend zijn voor rijke mensen en die middenklassers volgens hem onvoldoende begrijpen.

Rijken denken en gedragen zich volgens hem anders dan de rest van de bevolking en net daar hebben ze hun rijkdom aan te danken. Dat gezegd zijnde kan je de onderstaande vijf stellingen ook lezen als eigenschappen van een groep mensen die de juiste drive en visie hadden om het te maken in het leven en daar een goed gevulde bankrekening aan over te houden.

Dit zijn de eigenschappen die je daar volgens Siebold voor nodig hebt:

1. De rijken geven niet om comfort

De ambitie van heel wat middenklassers is om een comfortabel leven te hebben. De rijke elite beseft juist dat men om rijk te worden comfort moet opgeven. Ze zijn bereid om keuzes te maken die een onzekere uitkomst bieden en om zich fysiek en geestelijk tot het uiterste in te spannen zodat hun projecten zouden slagen, allemaal in de hoop daar op een dag de vruchten van te kunnen plukken.