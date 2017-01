Belg kiest steeds vaker voor automatische transmissie

Belgische autobestuurders kiezen bij de aankoop van een nieuwe wagen steeds vaker voor een automatische transmissie. Dat heeft de krant La Dernière Heure gemeld op basis van cijfers van Febiac, de federatie van de Belgische autosector.

Het voorbije jaar bleken immers 27,7 procent van de nieuwe wagens op de Belgische markt met een automatische transmissie te zijn uitgerust. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover vijf jaar voordien, toen een marktaandeel van 11,5 procent werd opgetekend.

Ook elders in Europa blijkt de automatische transmissie marktaandeel te winnen. In Groot-Brittannië, waar vaak lange trajecten moeten worden afgelegd, heeft de handgeschakelde auto nog slechts een marktaandeel van 5 procent.

De Duitse constructeur BMW zegt dat de automatische transmissie inmiddels 60 procent van de totale Belgische verkoop vertegenwoordigt. Daarbij wordt gewag gemaakt van een constante groei.

Drie jaar geleden had de technologie – waardoor de chauffeur niet langer zelf hoeft te ontkoppelen en te schakelen – bij het merk een aandeel van 53 procent. Twee jaar geleden werd een marktaandeel van 56 procent opgetekend.

Voordelen

In de goedkopere marktsegmenten blijft de interesse in de automatische schakeling het meest beperkt, maar ook daar wordt volgens BMW inmiddels een niveau van 25 procent opgetekend. In de hogere prijsklasse kan volgens het bedrijf daarentegen al een aandeel tot 70 procent worden gemeld.

Opgemerkt wordt dat de toename in bepaalde categorieën in belangrijke mate gedreven wordt door de zakelijke sector. Bedrijven zouden volgens BMW immers snel de voordelen van een vloot wagens met een automatische transmissie beseffen. Maar ook automerken buiten de premium-categorie tonen een groeiende interesse in de technologie.

“Er zijn verscheidene voordelen aan de automatische transmissie,” wordt bij BMW opgemerkt. “In de eerste plaats wordt gezorgd voor een comfortabeler rijbeleving, maar bovendien garandeert de technologie ook een lager brandstofverbruik.”

Bij aankoop moet wel rekening worden gehouden met een meerkost tussen 1.000 euro en 2.500 euro.