Stamkroeg heeft heilzame werking op de gezondheid

Een matige alcoholconsumptie kan mogelijk worden gelinkt aan een verhoogd welzijn. Die positieve impact is te danken aan de verbeterde sociale interactie die kan worden gegenereerd door samen met vrienden een consumptie te nemen in het lokale café.

Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford.

Consumenten die kunnen terugvallen op een plaatselijke pub die ze geregeld bezoeken, bleken volgens de onderzoekers gekenmerkt te worden door een grotere sociale betrokkenheid en tevredenheid en zouden ook meer geneigd zijn andere leden van hun community te vertrouwen.

“Personen die geen lokale stamkroeg hebben, bleken opvallend kleinere sociale netwerken te hebben en ook minder engagement en vertrouwen te tonen in de lokale gemeenschap,” getuigt onderzoeksleider Robin Dunbar, professor experimentele psychologie aan de University of Oxford.

De onderzoekers zeggen verder vastgesteld te hebben dat de bezoekers van lokale pubs ook de neiging hadden om in kleinere groepen te socialiseren, waardoor een stimulans werd gecreëerd om de hele groep bij de conversaties te betrekken.

Gecontroleerde omgeving

In bars in de grotere stadscentra bleek daarentegen in omvangrijke gezelschappen bezocht te worden, waardoor minder gelegenheid voor groepsconversaties ontstaan.

“Het onderzoek toont dat een geregeld bezoek aan de lokale pub een rechtstreekse impact kan hebben op de omvang van de sociale netwerken van de consument en het engagement van het individu met de lokale gemeenschap,” benadrukt professor Dunbar. “Die consequenties kunnen op hun beurt een belangrijke impact hebben op de levenstevredenheid.”

“De sociale netwerken vormen de sterkste buffer tegen mentale en fysieke gezondheidsproblemen. Terwijl pubs in een community vooral socialisering aanmoedigen, vormt alcohol een stimulans voor de endorfine-systemen, die sociale banden aanmoedigen.”

“Pubs bieden een sociale omgeving om met vrienden een drank te consumeren in een verantwoordelijke en sociaal gecontroleerde omgeving,” benadrukt ook Colin Valentine, voorzitter van de Britse Campaign for Real Ale (Camra). (mah)