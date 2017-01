In de VS wordt een nieuwe lening populair en ze vertoont veel gelijkenis met de ‘subprimes’

In de VS groeit een kredietbubbel die opvallend veel gelijkenis vertoont met die van de zogenaamde rommelkredieten (subprime), die de basis zou leggen voor de financiële crisis van 2008.

Het gaat om PACE-leningen, waarbij PACE staat voor Property Assessed Clean Energy, dat zijn leningen die in 34 verschillende staten door lokale overheden worden toegekend in samenwerking met een reeks financiële instellingen. Ze laten eigenaars toe hun woning uit te rusten met zonnepanelen, raamisolatie en koelsystemen en ook andere energie-efficiënte maatregelen door te voeren. Maar naast hun aantal nemen ook de problemen met deze leningen toe.

Uit onderzoek van de Wall Street Journal blijkt dat het voornamelijk loodgieters en klusjesmannen zijn die als tussenpersoon fungeren en 500 dollar commissie krijgen per afgesloten contract. Deze mensen ontbreekt het uiteraard aan kennis en opleiding om de risico’s voor de lener in te schatten. Wie zich kandidaat stelt voor zo’n lening krijgt vaak te horen dat het geld afkomstig is uit ‘een door de overheid gesponsord programma’.

Woning geldt als onderpand

Wat velen niet weten is dat de lening voorrang krijgt op andere schulden en dat wanneer niet op tijd wordt terugbetaald op de woning beslag kan worden gelegd om ze te verkopen. De terugbetaling is ook gekoppeld aan de betaling van de belasting op vastgoed en wordt door de lokale overheid geïncasseerd, die het geld dan overmaakt aan de geldschieters.

Kredietscore is van geen belang

De kredietscore van de kandidaat-lener – een getal dat de kredietwaardigheid van de aanvrager van een lening bepaalt (een methode die voornamelijk in Angelsaksische landen wordt gebruikt) – is in deze constructie van ondergeschikt belang, omdat de lening gebaseerd is op de waarde van het vastgoed en dit in onderpacht wordt gegeven.

De groei van PACE-leningen wordt ook gestuwd door een toenemende vraag vanuit investeringsfondsen naar dit soort producten. Investeerders zijn vooral geïnteresseerd in de hoge dividenden, de milieuvriendelijke reputatie en de hoge kredietwaardigheid van aan PACE-leningen gebonden obligaties.

Tot nog toe is zo’n 3,4 miljard dollar aan PACE-leningen besteed, een bedrag dat dit jaar zal verdubbelen en van PACE het snelst groeiende kredietproduct op de Amerikaanse markt zal maken.