Facebook gaat reclame midden in video’s plaatsen

De advertenties worden door Facebook zelf verkocht en de inkomsten worden met uitgevers gedeeld in dezelfde 55/45 split die ook YouTube aanhoudt. Facebook zag zich verplicht deze nieuwe formule te implementeren: het was tot nu toe voor professionele video-makers en kanalen financieel niet lonend om op Facebook te publiceren en dus verkasten de video’s vaak naar YouTube.

Meer reclame, meer video…

Vorig jaar startte Facebook al met het plaatsen van zulke video’s, gesponsord door adverteerders, maar het aanbod bleek onvoldoende om de hoeveelheid content die Facebook zo graag wil hebben te blijven voeden. Er is de voorbije jaren door Facebook agressief ingezet op meer video en dat is zonder enige vorm van compensatie voor professionals nog heel aardig gelukt ook, maar nu kan er eindelijk geld worden verdiend.

Zal reclame midden in video’s de aandachtsspanne negatief beïnvloeden?

Facebook stelt wel eisen aan het type video waar een advertentie in kan: niet alleen komt de commercial zoals gezegd pas na minstens 20 seconden, hij mag ook alleen geplaatst worden als de video zelf minimaal 90 seconden lang is. Dat betekent dat Facebook wil gaan proberen om uitgevers te dwingen om content te maken die langer dan de aandachtsspanne van de meeste online video-kijkers duurt. Benieuwd in hoeverre de uitgevers het systeem zullen gaan bespelen om aan die regels te voldoen of dat het echt een stroom aan interessante video’s gaat opleveren.