Band tussen opleiding en moederschap moet opnieuw worden bekeken

Het uitstellen van het moederschap heeft wellicht minder te maken met onderwijs dan algemeen wordt gedacht. Dat blijkt uit een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Oxford University.

De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat elk jaar bijkomend onderwijs na de lagere school het moederschap met gemiddeld zes maanden uitstelt.

Tegelijkertijd kon daarbij echter ook een grote invloed van de familiale achtergrond worden opgemerkt. Wanneer de impact van de sociale, economische en genetische factoren wordt weggenomen, blijkt dat onderwijs alleen slechts voor een uitstel van anderhalve maand zorgt.

“Vaak wordt opgemerkt dat vrouwen het moederschap uitstellen om langer te kunnen investeren in hun studies, zodat ze hogere kwalificaties verwerven,” zegt onderzoeksleider Felix Tropf, professor sociologie aan de University of Oxford. “Er moet nu echter vastgesteld worden dat de impact van opleiding op het moederschap veel beperkter is dan tot nu toe werd aangenomen.”

Anticonceptie

Volgens Tropf kan worden geconcludeerd dat in realiteit zowel opleiding als moederschap in belangrijke mate worden gestuurd door de familiale achtergrond. “Onder meer kan worden opgemerkt dat de familiale omgeving voor de nodige sociale en financiële ondersteuning zorgen en de genen voor het reproductieve gedrag doorgeven,” benadrukt hij.

“Een groot gedeelte van de geregistreerde band tussen opleiding en kinderwens in andere studies kan in werkelijkheid door de familiale omgeving worden verklaard,” betoogt professor Tropf. “Geïsoleerd heeft onderwijs een veel beperkter effect.”

De onderzoekers zeggen nog dat de leeftijd waarop de vrouw haar educatieve vorming afbreekt, gedurende de twintigste eeuw een constante stijging heeft gekend. Datzelfde verband kan volgens hen echter niet worden gelegd met het moederschap.

Tijdens de babyboom waren moeders nog steeds relatief jong, maar kenden wel een opvallend hogere opleiding. Pas in de jaren zestig begonnen vrouwen het moederschap uit te stellen, wat aan de anticeptiepil wordt gelinkt. (mah)