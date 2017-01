Collectief ontslag: Reorganisaties Caterpillar en ING wegen zwaar door

Het voorbije jaar werd bij de aankondiging van een collectief ontslag door bedrijven de intentie aangekondigd om 12.042 banen te schrappen. Dat betekende meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien, toen 5.209 afvloeiingen werden gemeld.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Werk.

In totaal hebben het voorbije jaar in België 118 bedrijven een intentie tot collectief ontslag aangekondigd, tegenover 105 procedures het jaar voordien. De provincie Henegouwen is door de sluiting van Caterpillar uit Gosselies het grootste slachtoffer van de collectieve afvloeiingen. Bij de sectoren werd de metaalindustrie het zwaarst getroffen.

Het collectief ontslag laat de hoogste piek optekenen sinds vijf jaar geleden autobouwer Ford aankondigde zijn vestiging in Genk te zullen sluiten. Het hoge cijfer is vooral te wijten aan het feit dat vorig jaar enkele grote groepen hun Belgische activiteiten aan een ingrijpende herstructurering hebben onderwerpen.

Daarbij kan onder meer worden gewezen op machinebouwer Caterpillar, waar de sluiting van de vestiging in Gosselies meer dan tweeduizend banen kost. Daarnaast is er ook ING België, waar een grote reorganisatie de volgende jaren meer dan drieduizend arbeidsplaatsen zal schrappen.

Brugpensioen

De metaalindustrie, waar in totaal 4.080 banen verdwenen, werd het voorbije jaar door het collectieve ontslag het zwaarst getroffen, gevolgd door de financiële sector (2.553), voeding en distributie (961), horeca (758), transport (651), textiel en papier (603), chemie (488), steenbouw (222).

Opgemerkt wordt dat tijdens de laatste periode van het voorbije nog een aantal procedures werden afgerond. Dat heeft volgens waarnemers wellicht te maken met de aangekondigde verandering in het stelsel van het brugpensioen.

Dat stelsel was vaak een instrument om de zwaarste gevolgen van de herstructureringen af te zwakken, maar sinds begin dit jaar is het niet meer mogelijk om een brugpensioen op vijfenvijftig jaar in te roepen.

Ford Genk blijft met 4.300 afvloeiingen het zwaarste collectief ontslag van de voorbije vijf jaar.