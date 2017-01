Consument raakt makkelijk in de ban van virtuele realiteit

Consumenten die één keer met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zijn meestal overtuigd van de waarde van het product.

Dat blijkt uit een enquête van het bedrijf YuMe bij meer dan achthonderd consumenten in de Verenigde Staten, waarin gepolst werd naar de interesse voor immersieve technologie, die de grenzen tussen reële en gesimuleerde werelden doet vervagen.

Bij consumenten die virtuele realiteit hebben uitgeprobeerd, blijkt immers 63 procent van mening te zijn dat het concept de volgende grote technologische doorbraak zal worden. Bedrijven die zich als early adopters van virtuele realiteit opwerpen, worden door 51 procent van de consumenten bovendien als een innovator bestempeld.

YuMe stelde vast dat 89 procent van de consumenten al van virtuele realiteit heeft gehoord, terwijl 29 procent de technologie daadwerkelijk zelf heeft uitgeprobeerd. Virtuele realiteit geniet daarbij de grootste bijval, gevolgd door 360 graden-video (13 procent) en augmented reality (9 procent).

Ervaring

Bij de respondenten die in werkelijkheid al met virtuele realiteit in contact zijn gekomen, zegt 60 procent dat de toepassingen een positieve perceptie over het merk creëert. Bovendien laat 50 procent zich ontvallen bereid te zijn om op reclame in het medium te reageren.

Verder bleek dat 60 procent ervan overtuigd te zijn dat virtuele realiteit een engagerende ervaring kan creëren.

“Het lijkt dat bij het publiek een duidelijke interesse voor reclame in deze nieuwe omgeving kan worden opgetekend,” benadrukt Tripp Boyle, vice-president nieuwe platformen bij YuMe.

“Intelligente merken en reclamemakers die een authentieke interactie met de consument willen opstarten en een hoger engagement nastreven, zouden dan ook de inzet van deze nieuwe reclameformaten moeten overwegen. Deze ondernemingen kunnen immers door hun innoverende imago een verhoogde belangstelling van de consument verwachten.”

De onderzoekers melden tenslotte nog dat ruim 50 procent van de consumenten toegeeft in een omgeving met 360 graden-video wellicht sneller op reclame te zullen inspelen. (mah)