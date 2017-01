Tussen 2012 en 2015 zijn 17 geradicaliseerden ontmaskerd bij de Franse politie. Dat staat te lezen in het boek ‘Où Sont Passés Nos Espions?’ (‘Waar zijn onze spionnen gebleven?’), van de journalisten Eric Pelletier en Christophe Dubois.

Volgens beide zouden 16 agenten deel uitmaken van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) en hebben ook een tiental Franse soldaten IS vervoegd om in Syrië en Irak te gaan vechten.

De informatie komt uit een intern politierapport (van de Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne of DSAP), dat geradicaliseerden binnen de politie tracht te identificeren en dat aan de journalisten werd gelekt. Volgens beide kent het fenomeen sinds 2014 een versnelling.

Verschillende vrouwen

De journalisten merken op dat er zich onder de geradicaliseerden verschillende vrouwen bevinden en dat incidenten met hun oversten schering en inslag zijn. Net als alle ambtenaren mogen ook Franse politieagenten geen uiterlijke tekenen van geloof vertonen.

Beschermd statuut

Radicalisering en extreem-islamisme worden meestal per toeval ontdekt. Zo weigerde een vrouwelijke agent een minuut stilte te respecteren voor de slachtoffers van de aanslag bij Charlie Hebdo. Toen ze daarover werd geïnterpelleerd antwoordde ze: ‘Islam zal de wereld veroveren.’ Ze werd later ontslagen.

Een andere vrouwelijke agent kreeg 10 maanden gevangenisstraf met uitstel nadat ze op haar Facebookpagina het volgende schreef:

“Ik ben beschaamd om dat blauw [uniform] te dragen. Mocht ik de terroristen zijn dan had ik al lang het Élysée en alle kl…zakken die daar werken opgeblazen.”

Nog een andere agente weigerde bij een bezoek aan de politiedokter haar hijab af te nemen.

‘Het is tijd voor moslims om te vechten. We hebben genoeg van die zionisten die onze levens onmogelijk maken. Het zijn ratten,” schreef ze daarna op haar Facebookpagina.

De vrouw is sinds februari 2015 met ziekteverlof. Volgens Pelletier een courant gebruik omdat de Franse wetten het bijna onmogelijk maakt deze mensen te ontslaan.

In het ganse Franse veiligheidssysteem – politie, leger en gerecht – schat men dat ‘een honderdtal geradicaliseerden‘ actief is.