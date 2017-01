Valse Facebookprofielen: Hamas lokte Israëlische soldaten in de val met mooie ‘meisjes’

Share on Pinterest

Soldaten worden nu opgeroepen enkel te klikken op links die ze van betrouwbare personen krijgen toegestuurd, niet in te gaan op vriendschapsverzoeken van onbekenden en de GPS op hun smartphone te ontkoppelen wanneer ze die niet gebruiken, om zo hun locatie verborgen te houden en opdat ze niet gevolgd kunnen worden.

Maar het programma was eigendom van cyberhackers en er op gericht toegang te krijgen tot de inhoud van de smartphone van de militairen. Eens de applicatie was gedownload kon Hamas – zonder medeweten van de eigenaar van de smartphone – foto’s nemen van de omgeving waarin die zich bevond .

De foto’s – waarop Israëlische en Europese meisjes te zien zijn- waren gestolen. Ook de namen van de meisjes waren vals. De contacten verliepen in het Hebreeuws en de ‘meisjes’ kenden ook de gangbare Israëlische modewoorden.

De soldaten werden gecontacteerd door de vrouwen, die hen foto’s toestuurden om hen daarna te vragen een video-applicatie te downloaden die toeliet ‘live’ te praten over het internet.

Het Israëlische leger heeft woensdag aangekondigd dat vele tientallen soldaten slachtoffer zijn geworden van een list met valse Facebookprofielen, opgesteld door mooie, jonge vrouwen, die in opdracht van de terreurorganisatie Hamas werkten.

