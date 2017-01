9 zaken die u moet weten over Taiwan

1 of 9

President-elect Donald Trump verbaasde in december de wereld door een telefoongesprek te voeren met de Taiwanese president Tsai Ing-Wen, die vorig jaar vanuit de oppositie verkozen tot de eerste vrouwelijke presidente van Taiwan. Sinds de VS in 1979 het ‘één-China-beleid’ respecteert, onderhoudt Washington geen politieke betrekkingen met het eiland.

Tsai Ing-Wen zei bij haar aanstelling dat ze een meer autonome koers tegenover China wilde varen, nadat haar voorganger door de kiezers werd afgestraft vanwege de toenadering die hij tot zijn Chinese buren zocht.

Dit zijn 9 zaken die u zou moeten weten over Taiwan:

1. Een eiland even groot als België

Taiwan is een eiland met 23 miljoen inwoners gelegen tussen de Chinese zee en de Stille Oceaan op slechts 160 kilometer van de Chinese kust. Het land is ongeveer even groot als België.