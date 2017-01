Mexicaanse peso daalt naar laagste niveau ooit na uitspraken Trump

De Mexicaanse peso is na de persconferentie van president-elect Donald Trump gedaald tot zijn laagste niveau ooit tegenover de Amerikaanse dollar.

De daling weerspiegelt de angst onder investeerders dat Mexico het slachtoffer zal worden van de protectionistische maatregelen die Trump- eens in het Witte Huis – zal uitvaardigen en die hij woensdag nogmaals bevestigde.

‘A big, beautiful wall’

Op Trumps lijstje staat de bouw van een muur, ‘die Mexico via betalingen of belastingen zal terugbetalen’ (ex-president Vicente Fox was ‘not amused‘).

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) January 11, 2017

Maar Trump is ook vastberaden om hoge invoerrechten te gaan heffen op producten die in Mexico worden vervaardigd, door Amerikaanse bedrijven die in Mexico actief zijn, en die van daaruit op de Amerikaanse markt worden aangeboden.

Internationale investeerders beginnen daarom geld uit Mexico weg te halen. Omdat de vraag naar peso’s daalt – personeel dat door Amerikaanse bedrijven als Ford, Fiat Chrysler en Carrier in Mexico wordt tewerkgesteld te betalen, zal nu in Amerika worden tewerkgesteld (Trump zei ook te verwachten snel General Motors aan dat lijstje te kunnen toevoegen) – daalt dus ook de waarde van de munt.

Eindgebruiker verliest

Dat is niet enkel slecht nieuws voor de Mexicanen, maar ook voor Amerikaanse consumenten die nu meer geld zullen moeten betalen voor zaken die eerder in Mexico gemaakt werden, maar dus nu in de VS zullen worden vervaardigd.

Protectionisme is een vorm van subsidie en daar moet iemand voor opdraaien, in dit geval dus de eindgebruiker.

Een Amerikaanse arbeider kost gemiddeld zo’n 80% meer dan een Mexicaanse, een kost die Ford en co. onvermijdelijk aan de eindconsument zullen doorrekenen. Mexicanen zijn vandaag ook nog eens 40% goedkoper dan Chinezen.