Waarom bestaat Cyprus uit 2 delen?

In Genève is, onder supervisie van de Verenigde naties, gesproken over een mogelijke hereniging van Cyprus. Het eiland is al sinds het midden van de jaren zeventig gesplitst in een Griekse en Turks deel.

In Genève hebben de Cypriotische president Nicos Anastasiades en Mustafa Akinci, president van de Turkse Republiek van Noord-Cyprus, voor de eerste keer een plan voorgesteld voor een mogelijke herverdeling van het eiland na een eventuele creatie van een Cypriotische federale staat.

Er is echter nog geen akkoord gevonden. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, zegt echter niet naar een snelle regeling te streven, maar wel aan te sturen op een duurzame oplossing.

Cyprus werd na een staatsgreep in twee territoria verdeeld nadat een groep Grieks-nationalistische legerofficeren in was opstand gekomen en het eiland bij Griekenland wou voegen. Turkije greep in en stuurde militairen naar het eiland om de Turkse minderheid te beschermen.

Compensaties

De aansluiting bij Griekenland ging uiteindelijk niet door, maar de Turkse militairen weigerden te vertrekken, wat leidde tot een opdeling van het land, waarbij duizenden Turkse en Griekse Cyprioten werden gedwongen om te verhuizen naar de andere zijde van de demarcatielijn.

Vooral de opdeling van het territorium vormt een belangrijk knelpunt bij de besprekingen over een mogelijke hereniging.

Het Turks-Cypriotisch gedeelte van het eiland telt 300.000 inwoners, maar neemt wel 36 procent van de totale grondgebied in. Het Grieks-Cypriotische territorium telt 839.000 inwoners.

Op dit ogenblik lijken de vertegenwoordigers van de Grieks-Cypriotische gemeenschap akkoord te zijn met een toewijzing van 28,2 procent van het totale grondgebied aan aan de Turkse gemeenschap. De Turkse vertegenwoordigers eisen echter zelf een een aandeel van 29,2 procent.

Bovendien zijn er discussies over de toekomstige regering van het land, terwijl tevens de nodige veiligheidsgaranties en compensaties voor geconfisceerde eigendommen worden gevraagd. (mah)