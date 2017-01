Trump stoppen? Koop Twitter en sluit het af!

Mexico doet er best aan Twitter te kopen en het microblognetwerk af te sluiten. Dat idee circuleert onder Mexicaanse valutahandelaars.

De Mexicaanse regering heeft de voorbije weken al 2 miljard dollar gespendeerd aan het ondersteunen van de peso; vruchteloos blijkt nu want de onafgebroken reeks tweets van de Amerikaanse president-elect blijkt een grotere impact te hebben op de wisselmarkten.

Twitter staat al een tijd te koop, maar vanwege het gebrek aan interesse daalt de waarde met de dag. Het sociale medium zou vandaag gewaardeerd worden op een prijs van om en bij de 12 miljard dollar.

‘Ik stel voor dat we het snel doen, want straks kunnen we het niet meer betalen,’ grapt Juan Carlos Alderete, een valutahandelaar uit Mexico City, tegenover het persagentschap Bloomberg.

Mexicanen raken steeds meer gefrustreerd met Trumps tweets

Niemand gelooft dat het echt te gebeuren staat en dan nog is de effectiviteit van zo’n ingreep allesbehalve verzekerd, maar het idee geeft wel aan in welke mate de Mexicanen gefrustreerd raken met hun economie. Spaargeld wordt elke dag minder waard en het lijkt er op dat de economie van een land met 122 miljoen inwoners afhankelijk is geworden van de 140 lettertekens tellende grillen van Trumps Twitteraccount.

Het idee moet ongetwijfeld ook al bij anderen zijn opgekomen, het management van bedrijven als General Motors, Boeing, Time-Warner en Lockheed Martin om er maar enkele te noemen. Doch in Mexico lijkt de pijn en de wanhoop die elke tweet veroorzaken harder te worden gevoeld.

Protectionisme

De Mexicaanse regering bereidt ondertussen maatregelen voor die het effect van een invoertaks moeten neutraliseren, Zo’n taks is door Trump beloofd voor producten die door Amerikaanse bedrijven in Mexico worden gemaakt en daarna naar de VS worden gestuurd.

Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in haar wekelijkse podcast haar landgenoten opgeroepen de robuustheid van de Duitse economie niet als vanzelfsprekend te beschouwen, omdat ‘protectionistische tendensen’ de inspanningen die na de crisis van 2008 werden gedaan, snel teniet dreigen te doen.