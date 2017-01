10 gouden tips voor expats

‘Ooit reisde ik door Japan met een vriend die daar al een tijd woonde. Zowat elk probleem -waarom kan je in Japan nooit een adres vinden?- deed me steeds meer naar huis verlangen, maar mijn vriend gedroeg zich alsof ie de ganse natie te vriend wilde maken. Ik verdacht hem er zelfs van een onbetaalde pr-officier voor de Japanse natie te zijn. Pas jaren later begreep ik dat hij de perfecte expat was; het bewijs is dat hij jaren later nog steeds gelukkig in Japan woont.’

‘Expats’ (afgeleid van het Latijnse ex patria, wat ‘buiten het moederland’ betekent) zijn mensen die tijdelijk of voor langere tijd naar een land trekken dat niet het hunne is. Vandaag leven zowat 200 miljoen mensen wereldwijd, of 3% van de wereldpopulatie, in het buitenland, een aantal dat door de globalisering en de economische crisis enkel blijft stijgen.

Tient tips om het expatavontuur tot een succes te maken:

1. Wees er op voorbereid dat je in het begin overdonderd zal worden, zelfs depressief, van de verschillen in het dagdagelijkse leven.

flick Ian Sane

Na ongeveer één maand treedt de eerste landsmoeheid op. Je gaat je ergeren aan kleine verschillen met je eigen land, futiliteiten die je irriteren en je leven stilaan maar zeker verzuren. Mensen gaan nu denken dat ze gefaald hebben en het verkeerde land hebben uitgekozen. Wie naar de VS trekt, kan geen kredietkaart aanvragen vermits hij geen kredietgeschiedenis heeft. In de VS besta je niet als je geen kredietkaart hebt. Al snel is de vicieuze cirkel rond. Kinderdagverblijven vinden lijkt in Duitsland onbegonnen werk… Wie in een vreemd land gaat wonen neemt best meer officiële papieren mee dan hij ooit denkt nodig te hebben. Ook een beroep doen op een relocation agent is in het transitieproces zeker geen overbodige luxe.