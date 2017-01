‘Meest waardevolle nalatenschap Obama heeft niets met politiek te maken’

Het presidentschap van Barack Obama was geen succesvol presidentschap. Dat schrijft Peggy Noonan, de conservatieve columniste en voormalige assistente van president Ronald Reagan, in een opiniestuk in de Wall Street Journal . Ze somt daarna een reeks zaken op die haar tot dat besluit hebben doen komen. Dat Obama vrijdag naar de uitgang van het Witte Huis zal worden begeleid met een ‘approval rate’ van 55% mag daarom verrassend worden genoemd ( president-elect Trump scoort 37% ), schrijft ze.

Maar dan vertelt ze hoe ze tijdens de herfst in een middelbare school ergens in het Zuiden van de VS een presentatie had gegeven, waarin ze de laatste vijf presidenten met elkaar had vergeleken en ze weinig lovend was geweest over de nalatenschap van de eerste zwarte president van de VS.

“De studenten hadden de ganse avond geluisterd en gelachen,’ maar plots werd de sfeer koel. Ik wist dat ik iets fout had gedaan, ik wist dat ik de studenten had teleurgesteld, voornamelijk – maar zeker niet alleen – de jonge zwarte mannen. Ze waren te beleefd om iets te zeggen, maar ik voelde het gewoon…

Ik dacht er later veel over na en begreep dat ik die avonds iets over het hoofd had gezien – wat Obama betekende voor de jongeren, specifiek voor degenen die uit gebroken families kwamen. (71% van de Afrikaans-Amerikaanse baby’s in de VS worden buiten het huwelijk geboren).

Wie 12 was toen Obama verkozen werd, en opgroeide met niemand meer dan een moeder en een grootmoeder, en die moeder en grootmoeder behandelden je niet altijd correct, en er was niemand in de buurt die je kon leren wat het is om een man te zijn, die je toont hoe mannen zich gedragen… en dan zag je [Obama] met zijn voorzichtige, maar bewuste waardigheid, met zijn intacte familie, een man die altijd in balans was – waarschijnlijk betekende dat veel. Het gaf je hints. Ook de manier waarop hij mensen centraal zette die op welke manier dan ook anders zijn of zich anders voelen dan wij zelf, wel ook dat betekende iets.

Barack Obama was een waardig man, iemand met zelfrespect. Je begreep, als je hem 8 jaar lang volgde, dat hij doet wat mannen doen, voor hun gezin zorgen, voor vrouw en kinderen. Hij sprak er niet over maar werd een rolmodel, dat bleek uit zijn handelingen. In een land waar steeds minder kinderen met beide ouders opgroeien is dat van grote waarde. En ik gaf het onvoldoende belang, tot na die avond in die school.

Ik wil er iedereen aan herinneren, en vooral mezelf, dat je het met iemands politiek gedachtengoed niet eens hoeft te zijn en dat je moet bestrijden wat je niet goed voor het land vindt, maar ook dat we allen de verantwoordelijkheid hebben om te zien wat goed is. En in onze enclaves verliezen we die capaciteit.

Obama zegt dat hij een opkomende generatie heeft weten te raken. Voor een groot deel heb ik het gevoel dat dit waar zal blijken.”