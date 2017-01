Oxfam: 8 rijksten op aarde bezitten even veel als 3,6 miljard armsten

De 8 rijkste mensen ter wereld – Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffett, Carlos Slim Helu, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison en Michael Bloomberg – bezitten samen even veel als de 3,6 miljard armste mensen op de planeet. Dat blijkt uit een jaarlijkse analyse van anti-armoede-organisatie Oxfam.

Volgens Winnie Byanyima, de executive director van Oxfam International, ‘is het obsceen dat zo veel rijkdom geconcentreerd is in de handen van zo weinig mensen wanneer 1 op 10 mensen op de wereld het moeten doen met minder dan 2 dollar per dag. honderden miljoenen mensen er niet in slagen uit de armoede te onstanppen en armoede onze samenleving splijt en democratie ondermijnt.’

Amper een jaar geleden maakte Oxfam bekend dat 62 rijken even veel bezaten als de armste helft van de wereld. Die informatie is nu geactualiseerd aan de hand van cijfers die de organisatie van de Zwitserse bank Credit Suisse krijgt.

Oxfam publiceert het rapport naar jaarlijkse gewoonte tijdens het World Economic Forum in Davos, hét rendez-vous van de globale elite dat deze week begint.

Oxfam International merkt dan ook op dat dringend maatregelen dienen te worden genomen om de groeiende mondiale ongelijkheid het hoofd te kunnen bieden. In eerste instantie vraagt Oxfam International dat een prioriteit zou worden gemaakt van de strijd tegen belastingontwijking door bedrijven en vermogende particulieren.

Volgens Max Lawson van Oxfam ‘is een situatie gecreëerd waarbij miljardairs vaak minder belastingen betalen dan hun secretaresse of schoonmaker. Dat is gewoon krankzinnig.’

Vragen bij de manier waarop de berekening wordt gemaakt

Hoewel Oxfam het zonder meer goed bedoelt roept de manier waarop de berekening wordt gemaakt vele vragen op.

Oxfam houdt rekening met het netto vermogen of de activa die iemand bezit, minus de schulden die hij heeft. De ngo haalt deze cijfers bij de bank Crédit Suisse.

Doch deze berekening is niets meer dan… een berekening, want iemand die een huishypotheek afbetaalt is op die manier altijd armer dan iemand die een huur betaalt. Omdat de armen van Pakistan en Bangladesj geen schulden (kunnen) hebben, worden ze niet in de berekening opgenomen. Amerikanen – die in een systeem leven waarin het hebben van veel schulden met een goede kredietscore wordt beloond – dan weer wel, evenals studenten die lenen om hun studies te betalen.

Toch zijn de Oxfamconclusies wel degelijk significant en bevestigen ze wat iedereen al weet: steeds meer geld zit geconcentreerd bij een steeds kleinere groep mensen.

AFP AFP