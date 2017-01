Duitsland implementeert als eerste de ‘nepnieuws’-checker van Facebook

In de VS geteste tools tegen ‘nepnieuws’ worden op korte termijn in Duitsland geïntroduceerd. Dat meldt de Financial Times. In Duitsland maakte de politiek zich ernstige zorgen over het effect van op grote schaal gedeelde nep-berichten op de aanstaande verkiezingen. De druk op Facebook werd vanuit die hoek dan ook flink opgeschroefd.

Angela Merkel maakte recent nog haar verontwaardiging duidelijk over de circulatie van misleidende berichten die de argwaan van de Duitse bevolking tegenover vluchtelingen probeerden aan te wakkeren en mogelijk mee verantwoordelijk zijn voor het terreinverlies dat de partij van de bondskanselier lijdt tegenover de rechtse populistische partij Alternative für Deutschland (AfD).

Stabiliteit

Hoewel de stabiliteit van Duitsland voor de EU en de verhoudingen binnen de wereldpolitiek zeker belangrijker zijn dan die in andere landen van de EU is de kans groot dat Zuckerberg en co. die filter ook daar zullen implementeren. ‘We bekijken alvast welke landen daarna aan de beurt zijn,’ aldus een woordvoerder van Facebook, dat door veel regeringen met argusogen bekeken wordt en straks zelfs verantwoordelijk gehouden kan worden voor de verspreiding van valse berichten.

Hoe werkt het?

Het systeem is op dit moment afhankelijk van derde partijen om nieuws te controleren. Alle content die door gebruikers wordt gerapporteerd komt in Duitsland terecht bij Correctiv, een non-profit nieuwsorganisatie die het verhaal checkt, vlagt als ‘betwist’ wanneer nodig en erbij zet waarom dat is. Alles met die vlag wordt door het algoritme van Facebook automatisch lager in de nieuwsfeed gezet en als gebruikers het willen delen krijgen ze een waarschuwing dat de realiteitswaarde van het stuk twijfelachtig is.

Wie gaat het doen?

Dat betekent dat, mocht ook België zoiets gaan implementeren, dit ook hier door een lokale organisatie zou moeten worden bekeken. Wie dat zal zijn, wordt zeker een punt van discussie.