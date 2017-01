Muziekinstrument is een wapen tegen de veroudering

Share on Pinterest

Er is volgens Landry wel verder onderzoek nodig om te bepalen op welke manier muziektraining de natuurlijke cognitieve achteruitgang bij de veroudering kan afremmen. (mah)

“Naarmate er meer kennis wordt verworven over de impact van de muziek op de mens, zal muziektraining steeds efficiënter kunnen worden ingezet om personen met een traag reactievermogen te helpen,” werpt Simon Landry nog op.

“Deze nieuwe studie toonde aan dat zowel in het gehoor als het gevoel bij de muzikanten opmerkelijk snellere reactietijden konden worden geregistreerd dan bij de andere respondenten.”

De resultaten van de studie kunnen volgens de bezoekers belangrijke consequenties hebben, want de stimulering van snellere reacties zou een tactiek kunnen zijn om het verouderingsproces af te remmen.

